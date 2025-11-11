Общество

В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевые

Общество 11.11.2025 19:49
0
11.11.2025 19:49


11 ноября Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в мягкой форме распределение выпускников медицинских вузов по учреждениям. Теперь вместо основной массы бюджетных мест в том же ВолгГМУ будут целевые, а студентам, освоившим профильные программы, придётся отработать не менее трёх лет в конкретных больницах и поликлиниках, по чьей квоте они получили образование.

Как ранее сообщала редакция, чтобы решить вопрос нехватки кадров в больницах, изначально парламентарии хотели полностью лишить медвузы обычных бюджетных мест, однако впоследствии смягчили формулировки закона.

– Теперь примерно 70 процентов мест сохранят как целевые, а оставшиеся 30 процентов останутся обычными бюджетными. Это означает, что студенты, обучающиеся вне квоты, не будут связаны обязательствами по целевому распределению, – приводит слова депутата Алексея Говырина «Парламентская газета».

Также законом предусмотрено наставничество над выпускниками-медиками. С учётом поправок, оно будет длиться не более трёх лет и затронет специальности, определённые Минздравом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.11.2025 20:18
Общество 11.11.2025 20:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2025 19:49
Общество 11.11.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:54
Общество 11.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:37
Общество 11.11.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:23
Общество 11.11.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 18:09
Общество 11.11.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 17:34
Общество 11.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 16:52 Реклама
Общество 11.11.2025 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2025 16:19
Общество 11.11.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:25
Общество 11.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:12
Общество 11.11.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:04
Общество 11.11.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:28
Общество 11.11.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:16
Общество 11.11.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:14
Общество 11.11.2025 13:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
 