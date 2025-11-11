В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевые

11 ноября Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в мягкой форме распределение выпускников медицинских вузов по учреждениям. Теперь вместо основной массы бюджетных мест в том же ВолгГМУ будут целевые, а студентам, освоившим профильные программы, придётся отработать не менее трёх лет в конкретных больницах и поликлиниках, по чьей квоте они получили образование.

Как ранее сообщала редакция, чтобы решить вопрос нехватки кадров в больницах, изначально парламентарии хотели полностью лишить медвузы обычных бюджетных мест, однако впоследствии смягчили формулировки закона.

– Теперь примерно 70 процентов мест сохранят как целевые, а оставшиеся 30 процентов останутся обычными бюджетными. Это означает, что студенты, обучающиеся вне квоты, не будут связаны обязательствами по целевому распределению, – приводит слова депутата Алексея Говырина «Парламентская газета».

Также законом предусмотрено наставничество над выпускниками-медиками. С учётом поправок, оно будет длиться не более трёх лет и затронет специальности, определённые Минздравом.