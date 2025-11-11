В Волгоградской области проверили готовность к зимним ЧС

Алгоритм действий органов управления муниципальных звеньев территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС при угрозе возникновения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами на дорогах региона в осенне-зимний период отрабатывался в Волгоградской области в ходе штабной тренировки.
По информации регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности населения, в учениях принимали участие более 250 человек — специалистов органов муниципального управления, исполнительных органов Волгоградской области, подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, Упрдор Москва-Волгоград, Центра медицины катастроф Волгоградской области.
В ходе штабной тренировки отрабатывался порядок межведомственного взаимодействия для оказания оперативной помощи пострадавшим в случае нештатной ситуации на дорогах. Задачи, поставленные в ходе учений, выполнены в полном объеме.
Фото администрации Волгоградской области