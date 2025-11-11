В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений Федорищев





Печальным известием поделились в Федерации футбола Волгоградской области. На 73-м году жизни скончался Евгений Евгеньевич Федорищев - известный в Волжском и области футболист и тренер детско-юношеского футбола.

Свою спортивную карьеру Евгений Федорищев начал в 1976 году и играл в командах «Торпедо» и «Труд» в Волжском, «Звезда» в рабочем поселке Городище и «Трактор» в Волгограде.



С 1986 по 2015 годы Евгений Евгеньевич работал в системе детско-юношеского футбола в Волжском, воспитал и дал путевку в профессиональный футбол не одному футболисту.



Он был одним из первых, кто поддержал развитие футбола 8х8, был тренером любительских команд. С 2010 года и до последнего дня работал судьей в футболе 8х8, много внимания уделял развитию любительского футбола.



Федерация футбола Волгоградской области выражает соболезнования семье и близким Евгения Евгеньевича Федорищева. Прощание с тренером пройдет в храме Серафима Саровского 13 ноября в 10.00 ч.