Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКа





В Волгограде сегодня, 11 ноября, стало известно о предстоящей смене руководства в Волгоградском институте культуры и искусств (ВГИИКе). В частности, сегодня с должности и.о. ректора уходит Оксана Луконина.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», причиной смены руководства во ВГИИКе стало истечение срочного трудового договора с Оксаной Игоревной. Новость прокомментировали ее коллеги.

– Что же сказать.. Когда ты работаешь руководителем, ты всегда знаешь, что такое срочный договор. Знаю по собственному опыту – завершать очередной этап своей жизни всегда немного грустно, но это открывает и новые возможности! – сказал Сергей Гринев, худрук театра «Царицынская опера». – Желаю удачи Оксане Игоревне, не сомневаюсь, что ее опыт пригодится еще культуре страны. Желаю новых перспектив ВГИИКу! Надеюсь, что мы откроем в институте студию балетного искусства!

Слова благодарности адресовала Оксане Лукониной руководитель ансамбля «Улыбка», профессор ВГИИКа Татьяна Миронова:

– За время моей работы во ВГИИКе такое прощание бывало не раз. Помню, как заканчивал свою трудовую деятельность Виктор Кириллович Крючек. С каждым ректором связаны свои воспоминания, это же часть биографии, совместной работы. Оксане Игоревне говорю спасибо и желаю успехов и удачи в профессиональной деятельности. Институт же пусть хранит все лучшие традиции, помнит своих мастеров и воспитывает новые поколения. Наши педагоги ничем не уступают столичным, наши ребята побеждают в конкурсах по всей России. На них надежда, что будут работать в родном регионе и продолжать наше дело.

Завтра, 12 ноября, комитет культуры Волгоградской области определится с новым кандидатом на пост ректора.