Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКа

В Волгограде 11 ноября стало известно об уходе с поста исполняющего обязанности ректора Волгоградского государственного института искусств и культуры Оксаны Лукониной. Об этом сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Согласно официальному сообщению, решение о прекращении полномочий Оксаны Игоревны принято в связи с истечением срока трудового договора. На данном посту Луконина находилась с 2019 года.

Также сообщается, что новый ректор будет выбран завтра – 12 ноября. С кандидатом определятся на заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики комитета культуры Волгоградской области.