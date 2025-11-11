



Новоаннинский районный суд Волгоградской области взыскал с 16-летнего Ивана К. денежную компенсацию морального ущерба в пользу несовершеннолетнего юноши. По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, в июле 2024 года Иван нанес удар кулаком в челюсть знакомого. В результате пострадавший получил двусторонний перелом нижней челюсти.

Ярослава Б. госпитализировали, он перенес две операции и долгое время не мог полноценно питаться. При этом Иван не возместил расходы на лечение и даже не извинился.



Решением Новоаннинского районного суда Волгоградской области с Ивана К. в пользу Ярослава Б. взыскана денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 200 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.





