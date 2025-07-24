Волгоградцы получили миллион электронных сертификатов на ТСР





Жителям Волгоградской области с начала года выдали более 1 миллиона электронных сертификатов на сумму свыше 560 миллионов рублей для покупки средств технической реабилитации (ТСР). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении СФР. Здесь отмечают, что электронные сертификаты становятся наиболее популярными.

– В настоящее время 75% средств, выделяемых на приобретение ТСР, проходят через этот цифровой сервис. Его использование позволяет купить изделие в более короткие сроки, а у человека с инвалидностью есть возможность выбрать именно то средство, которое подходит именно ему (в рамках ИПРА). Сертификат содержит информацию о том, какие изделия и в каком количестве доступны льготнику, а также их стоимость. Срок действия – один год с момента активации, для средств ежедневного пользования (например, подгузников, пелёнок) - 90 дней, – уточняют в СФР по Волгоградской области.

Оформить сертификат можно на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области — он будет готов в течение 5 рабочих дней.

Воспользоваться сертификатом можно в специализированных точках продажи и в интернет-магазинах.

Электронный сертификат привязан к карте МИР федерального льготника. При покупке ТСР деньги списываются не с личного счёта гражданина, а со счёта Федерального казначейства, и направляются напрямую продавцу. Если нужно доплатить за ТСР сумму из собственных средств, это можно сделать как с этой же карты МИР, на которой записан сертификат, так и доплатить с другой карты или же рассчитаться наличными.