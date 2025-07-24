24 июля в администрации Волгоградской области прошло заседание оперативного штаба под председательством губернатора Андрея Бочарова. Руководитель заслушал доклады ведомств и служб об устранении последствий обрушившегося на регион урагана.
Благодаря оперативным действиям специалистов, в населённых пунктах удалось избежать серьёзных последствий разгула стихии. Работа систем жизнеобеспечения оперативно восстановлена. Погибших и пострадавших удалось избежать. При этом в отдельных населённых пунктах продолжается устранение аварийных ситуаций.
Отметим, губернатор поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле.
Фото из архива Администрации Волгоградской области