В Волжском юному закладчику из Киргизстана грозит 20 лет строгача





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего уроженца Республики Киргизстан, который подозревается в покушении на сбыт наркотических веществ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, юноша специально прибыл в город-спутник Волгограда для распространения сильнодействующих веществ посредством закладок. Молодой человек арендовал для этого квартиру, где фасовал оптовые партии наркотика на разовые дозы и сбывал их на территории города.

Задержан наркокурьер был на месте с поличным в одном из дворов. При обыске сотрудники полиции нашли у него свертки с метадоном, мобильные телефоны и различные банковские карты.

- Фигурант задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ - «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - уточнили в региональном главке МВД.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области