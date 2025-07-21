Общество

В Волжском юному закладчику из Киргизстана грозит 20 лет строгача

Общество 21.07.2025 16:30
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21.07.2025 16:30


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего уроженца Республики Киргизстан, который подозревается в покушении на сбыт наркотических веществ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, юноша специально прибыл в город-спутник Волгограда для распространения сильнодействующих веществ посредством закладок. Молодой человек арендовал для этого квартиру, где фасовал оптовые партии наркотика на разовые дозы и сбывал их на территории города. 

Задержан наркокурьер был на месте с поличным в одном из дворов. При обыске сотрудники полиции нашли у него свертки с метадоном, мобильные телефоны и различные банковские карты.  

- Фигурант задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ - «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - уточнили в региональном главке МВД.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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