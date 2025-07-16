Почти 60 тыс. волгоградцев проверились на онкологию с начала года





В Волгоградской области за первые пять месяцев 2025 года в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) прошли обследования 59,7 тыс. жителей. По данным облкомздрава, больше всего пациентов обслужили в поликлиниках №28 (9667 человек), №2 (7814 пациента) и №15 (7497 пациентов).

Региональная онкослужба Волгоградской области, по данным на июль 2025 года, объединяет 14 специализированных центров, укомплектованных компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентгенологическими установками, включая маммографы и флюорографы, эндоскопическими комплексами, ультразвуковыми аппаратами экспертного класса.

В 2024 году в Волгоградской области введен в эксплуатацию новый современный онкоцентр в Урюпинске. В ближайших планах – создание аналогичных центров в Жирновском и Котельниковском районах.

В 2025 году, напомним, в Волгограде началось строительство корпуса радионуклидной терапии и диагностики при областном онкологическом диспансере. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».