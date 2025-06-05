Общество

Ситуация неспокойная: впервые в Волгоградской области от кори умер ребенок

Общество 05.06.2025 05:52
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05.06.2025 05:52


В Волгоградской области зафиксирован первый случай смерти от кори. Как сообщает V102.RU, такие данные приведены в докладе территориального управления Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2024 году.

По данным ведомства, заболевания корью стали фиксироваться в Волгоградской области в декабре 2022 года. Это при том, что последний раз в регионе эту опасную болезнь выявляли в 2019 году. В Волгоградской области корь регистрировалась в 2023 и 2024 годах несмотря на проводимые профилактические,  противоэпидемические и организационные мероприятия.

- Летальных исходов от случаев заболевания корью в 2023 году на территории региона не было. За 2024 года зарегистрирован 1 случай смерти от кори, осложненной пневмонией (г. Волгоград) у непривитого против кори ребенка, - указано в докладе.


Всего в 2024 году было выявлено 242 случая заболевания корью в 18 районах Волгоградской области. Больше всего заболевших было в Волгограде (75), Волжском (67), Среднеахтубинском районе (33), Ленинском районе (13) и Светлоярском районе (12). На остальных 13 территориях было от 1 до 9 заболевших.

Показатель заболеваемости корью в 2024 году составил 9,86 на 100 тыс. населения. В 2023 году эту болезнь диагностировали 150 раз. Показатель заболеваемости корью был меньше - 6,07 на 100 тыс. населения.

Таким образом, как фиксируют специалисты, в Волгоградской области отмечается рост заболеваемости корью в 1,62 раза. Однако в регионе она ниже заболеваемости по стране на 35,6% и на 45,8% меньше, чем в ЮФО.

В Волгоградской области 74% от числа заболевших корью в 2024 году составляют дети - их 179. Взрослых 63 человека или 26%. А также 29 детей в возрасте до года -16,2%. В Роспотребнадзоре отмечают, что наибольшая доля заболевших корью (208 человек) приходится на группу лиц, которые не прививались от этого заболевания либо не имеют подтверждающих прививки документов. Из них 29 - это дети до года. 

Ранее в облздраве поясняли, что в Волгоградской области дети вакцинируются согласно  календарю прививок – в 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Иммунизация также необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее, не имеют сведений о прививках против кори и не болели корью. 

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