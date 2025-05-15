В Волжском на пляже раздадут Wi-Fi и установят камеры видеонаблюдения





В Волжском к новому купальному сезону решили повысить безопасность и качество отдыха на городском пляже. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о заключении контракта с подрядчиком, готовым установить и настроить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

Согласно договору, зона отдыха будет оборудована 14 камерами и двумя беспроводными точками доступа к интернету.

Кроме того, подрядчику предстоит подвести к пляжу линии связи. Для этого будет проложена интернет-магистраль протяжённостью порядка 1,7 километров.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 369 тыс. рублей. Подрядчик был отобран по упрощённой процедуре в рамках закупки у единственного поставщика. Контракт получил ИП Скакун Е.С. Произвести работы он должен к середине июня 2025 года.