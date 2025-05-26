



Бывший журналист газеты «Диалог» из города Знаменск Астраханской области Владислав Сапрыкин нуждается в срочной реабилитации после несчастья, которое с ним случилось в мае прошлого года. Владу было 29 лет, когда у него произошел разрыв аневризмы головного мозга, который привел к геморрагическому инсульту с обширным поражением мозга. Врачи спасли ему жизнь – провели сложную операцию. Но для восстановления молодого мужчины, который потерял способность передвигаться и говорить, нужно ориентировочно около 1,5 миллиона рублей. Бывший журналист газеты «Диалог» из города Знаменск Астраханской области Владислав Сапрыкин нуждается в срочной реабилитации после несчастья, которое с ним случилось в мае прошлого года. Владу было 29 лет, когда у него произошел разрыв аневризмы головного мозга, который привел к геморрагическому инсульту с обширным поражением мозга. Врачи спасли ему жизнь – провели сложную операцию. Но для восстановления молодого мужчины, который потерял способность передвигаться и говорить, нужно ориентировочно около 1,5 миллиона рублей.

Влад – сирота. Из родных у него только супруга, маленькая дочка и дядя. Родственники делают невозможное, собирая по крупицам деньги для прохождения реабилитации в специализированных центрах. Но их возможности не безграничны. Только 9 дней реабилитации в московском центре обошлись семье в 277 тысяч рублей.Но Влад очень хочет встать, он делает первые успехи – он уже начал говорить, двигать правой рукой, переворачивается и приподнимается в постели. Это - огромная победа, но в этом процессе очень важно не останавливаться. Скоро ему нужно будет пройти еще один курс реабилитации.Коллеги Владислава по газете «Диалог» организовали сбор добровольных пожертвований в Знаменске и Капустином Яре. Но собранных средств не хватает на полный курс реабилитации.Если вы готовы помочь Владиславу, можно связаться с Павлом, дядей Влада, по телефону 89053623456. .