Общество

ЦУМ в центре Волгограда обносят забором и ограждают сигнальной лентой

Общество 13.04.2024 10:49
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13.04.2024 10:49


В Центральном районе Волгограда у здания ЦУМа появился забор, и натянули сигнальную ленту, сообщает V102.RU.  

— Прогуливались по центру городу и заметили, что легендарный ЦУМ скрывают за забором из профнастила, — рассказали информагентству местные жители. — Тут же устанавливают конструкции из металла и бетона, чтобы дальше устанавливать защитное ограждение. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о начавшейся 28 марта реконструкции здания Центрального универмага, которое уже много лет не используется. Губернатор региона Андрей Бочаров назвал это событие историческим и долгожданным.    

Решение о передаче помещений всемирно известного ЦУМа музею ИЗО имени И.И. Машкова принято лично главой региона. Инициатива была поддержана министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Несколько лет назад здание вернули в госсобственность.


В ходе масштабных работ будет максимально сохранен первозданный облик здания 1938 года постройки общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, а также помещений и интерьеров, являющихся предметом охраны. 

Вместо торгового объекта появится центр культуры и искусств, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова. Здесь же откроют выставочные  залы для крупнейших музеев страны и мира, частных коллекционеров. Специалистами будут оборудованы еще около 20 площадок для семейного отдыха, обучения и творчества. В подвале ЦУМа сохранят экспозицию музея «Память».  

Напомним, что за реконструкцию возьмется известное в Волгограде и области АО «Приволжтрансстрой», специалисты которого воссоздали Александро-Невский собор, возвели новые корпуса волгоградского онкоцентра, построили школы-тысячники и десятки других важных объектов. Реновацию оценили в два миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей. Реконструкция должна завершиться до конца 2027 года.

Фото: читатели ИА «Высота 102»  

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