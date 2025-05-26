



24 мая в Еланском районе Волгоградской области в возрасте 38 лет скоропостижно скончался замдиректора Родинской основной школы Валерий Бушнев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла вечером на территории частного жилого дома.

Информацию о смерти мужчины журналистам подтвердили и знакомые педагога.

– Это трагедия для всех родственников, близких людей и коллег. В тот день в образовательном учреждении была торжественная линейка, посвящённая выпускному. Валерий Валерьевич поздравлял ребят. Ничего не предвещало такого исхода. У него остались жена – директор школы и два ребёнка. Мальчик – большой умница и девочка – также отличница. Очень жалко, что теперь без отца, – рассказала журналистам местная жительница.

Отметим, Валерий Бушнев в 2008 году окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Имел стаж работы в школе порядка 15 лет. Преподавал английский язык, информатику и ИКТ, физику, физическую культуру и ОБЖ.