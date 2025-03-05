Волгоградстат нашел в Камышине «золотые пломбы»

Общество 05.03.2025 06:46
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05.03.2025 06:46
Дешевле всего запломбировать зуб из городов Волгоградской области можно в областном центре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в региональной столице эта услуга стоит в среднем 1452,84 рубля. Тогда, как, например, в Камышине установить пломбу на зуб обойдется пациенту в 2019,81 рубля. В Михайловке эта услуга стоит дешевле, чем в Камышине, но дороже, чем в Волгограде – 1658,46 рубля.К слову, статистическое ведомство включило наблюдение за изменением цен на установку пломбы только с 2025 года. В то же время Волгоградстат больше не информирует о ценах на авиабилеты.
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