Волгоградцам рассказали, где заработать 300 тысяч рублей





Эксперты сервиса hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, директору агропромышленного комплекса работодатель готов платить 300 тысяч рублей.

Ту же сумму готовы заплатить специалисту в сфере ультразвуковой диагностики. Помимо основного навыка, врач также должен иметь опыт в ведении консультаций пациентов.

Третье место занимает вакансия сборщика мебели. Работодатель готов платить от 230 тысяч рублей при условии наличия собственных инстурментов и опыта от полугода.

До 200 тысч рублей также обещают дизайнерам в сфере IT и IT-специалистам с опытом работы на платформе 1С.