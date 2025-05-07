Общество

В России хотят ограничить количество содержащихся в МКД животных

Общество 07.05.2025 21:05
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07.05.2025 21:05


В Госдуме планируют ввести регулирование количества животных, содержащихся в жилых помещениях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», с соответствующей инициативой выступил сенатор Александр Никитин и Тамбовская областная дума.

Законопроект предлагает внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. Новые положения наделят регионы правом вводить соответствующие ограничения, самостоятельно определяя предельное количество кошек и собак, содержащихся в одной квартире.

Отметим, по мнению авторов инициативы, такие меры позволят лучше контролировать санитарно-эпидемиологические правила содержания питомцев, а также исключат ситуации, когда из-за большого количества животных, содержащихся в жилом помещении, страдают соседи.

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