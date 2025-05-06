Центр Волгограда с 6 по 9 мая станет пешеходным

Общество 06.05.2025 09:55
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06.05.2025 09:55
Массовые ограничения движения в центре Волгограда с 6 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий анонсировали в мэрии . Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в период генеральной репетиции и проведения парада частей Волгоградского гарнизона - с 20.00 6 мая до 13.00 7 мая и с 20.00 8 мая до 13.00 9 мая - пешеходными станут улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской - и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети. В указанный период ограничивается остановка и стоянка транспортных средств по четной стороне ул. Краснознаменской в границах улиц Мира и Коммунистической, а также ул. Коммунистической в границах улиц Краснознаменской и Порт-Саида. В данное время автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э будут следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.
На время подготовки и проведения патриотических акций «Свет Великой Победы» с 18.00 6 мая до 23.00 9 мая ограничивается остановка и стоянка автомобилей на парковочной площадке по ул. Наумова в границах от пр. им. В.И. Ленина до ул. Советской. Помимо этого в указанный период ограничивается движение, остановка и стоянка транспортных средств по ул. Наумова в границах улиц Советской и Чуйкова. Также 7, 8, 9 мая с 10.00 до 23.00 пешеходный режим вводится на улицах 13-й Гвардейской от пр. им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова; ул. Советской от ул. Пражской до ул. Гагарина; ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской до ул. Родимцева. Кроме того, С 07.00 6 мая до 24.00 9 мая свободной от автомобильного транспорта станет дорога от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра.
Для подготовки и проведения массовых мероприятий на Центральной набережной с 12.00 7 мая до 24.00 9 мая ограничивается движение, остановка и стоянка транспорта по ул. им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до Набережной им. 62-й Армии. С 20.00 7 мая до 24.00 9 мая пешеходными станут ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, Нулевая продольная магистраль в границах улиц 7-й Гвардейской и Калинина, а также прилегающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской и Калинина.
Также с 7.00 до 24.00 9 мая свободными от автомобилей становится ул. Чуйкова от ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида и ведущие к ней от пр. Ленина улицы Краснознаменская, Ленина, Володарского, Комсомольская. Такие меры вводятся с прогнозируемым интенсивным потоком пешеходов.
Фото V102.RU (архив)
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