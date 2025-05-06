Центр Волгограда с 6 по 9 мая станет пешеходным

Массовые ограничения движения в центре Волгограда с 6 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий анонсировали в мэрии . Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в период генеральной репетиции и проведения парада частей Волгоградского гарнизона - с 20.00 6 мая до 13.00 7 мая и с 20.00 8 мая до 13.00 9 мая - пешеходными станут улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской - и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети. В указанный период ограничивается остановка и стоянка транспортных средств по четной стороне ул. Краснознаменской в границах улиц Мира и Коммунистической, а также ул. Коммунистической в границах улиц Краснознаменской и Порт-Саида. В данное время автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э будут следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.