Волгоградская область еще на сутки останется во власти грозового фронта





Волгоградская область еще на сутки останется во власти гроз и ливней. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидается усиление ветра 25 апреля до 22 м/с.

- 25 апреля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит +22...+27º, - предупредили о непогоде в ЦГМС. - В субботу, 26 апреля, также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью днем подниметмя до +27º.

Ожидается небольшой дождик и в воскресенье. В регионе в этот день наступит похолодание - температура воздуха днем опустится до +10...+15º.