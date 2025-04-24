Общество

В Волгограде умер пенсионер после отказа в госпитализации в больнице №25

Общество 24.04.2025 19:43
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24.04.2025 19:43


Сегодня, 24 апреля, вечером в реанимации больницы №25 в Волгограде скончался 66-летний пенсионер, которого не стали госпитализировать медики. Об этом сообщил V102.RU сын мужчины Иван Грунин, ранее обращавшийся за помощью в редакцию. 

Как сообщалось информагентством, сын пожилого мужчины пытался устроить в больницу своего отца, страдающего диабетом 2-ого типа, еще 22 апреля, однако персонал Больничного комплекса не нашел для того оснований. Полуживого пенсионера в одном памперсе врачи передали после беглого обследования родным.  

23 апреля приехавшая на вызов участковая врач незамедлительно вызвала реанимобиль – и пенсионера в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию все той же больницы. Однако медикам не удалось спасти мужчину. 

- Я уже собирался закрывать свой бизнес, чтобы сидеть с отцом. Сегодня перевозил все вещи и готовился к его лечению. Но сегодня мне позвонили из реанимации и сообщили, что отца не удалось спасти. Сейчас пребываю в шоке. Не знаю, что делать, - рассказал журналистам информагентства Иван Грунин.

Мужчина не намерен сдаваться и планирует обратиться в правоохранительные органы для проверки действий сотрудников больницы, которые отказали в госпитализации больного мужчины ранее. Также волгоградец планирует привлечь внимание председателя СУ СК России Александра Бастрыкина. 

Напомним, в комитете здравоохранения на запрос информагентства ранее сообщили, что показаний для госпитализации мужчины на момент обращения якобы не было. 

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