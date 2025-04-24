В Волгограде назвали имена лучших федеральных судей





В Волгограде сегодня, 24 апреля, прошло награждение победителей конкурса «Судья года в Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов вручил коллегам дипломы и памятный знак.

Как рассказали информагентству в пресс-службе облсуда, за звания лучших боролись и федеральные и мировые судьи, имеющие стаж работы в должности судьи не менее пяти лет, обладающие высокими профессиональными, деловыми и морально-нравственными качествами.

Победителей выбирали по нескольким критериям, среди которых: количество и сложность рассмотренных дел, соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел, соблюдение судьей требований Кодекса судейской этики и отсутствие обоснованных жалоб на действия судьи, активное участие в общественной жизни судейского сообщества и другие.





Наградами отмечены:

– Алексей Косолапов – председатель Волжского городского суда Волгоградской области. Он признан лучшим председателем районного (городского) суда;

– Марина Вольфсон – председатель Красноармейского районного суда Волгограда. Признана лучшим заместителем председателя районного (городского) суда;

– Ольга Новикова – судья Центрального районного суда Волгограда. Лучший судья районного (городского) суда;

– Вадим Перекрестов – мировой судья судебного участка №47 Светлоярского судебного района Волгоградской области. Лучший мировой судья.





Также сегодня Алексеем Глуховым вручена Почетная грамота Совета судей Российской Федерации заместителю председателя Волгоградского областного суда, председателю Совета судей Волгоградского областного суда Елене Манаенковой. Она награждена за большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд.

Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда, ИА «Высота 102»