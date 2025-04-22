Арбитражный суд Волгоградской области обязал убрать все дефекты с памятника основателю и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому, которые вскрылись после многомиллионного ремонта этого монумента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитража, по гарантии работы обязано выполнить ООО «Ренессанс» из Москвы в течение двух месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

Напомним, что расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда памятник, посвященный советскому государственному и партийному деятелю Ф. Э. Дзержинскому, был отремонтирован в 2023 году. Работы выполнила компания «Ренессанс». Скульптуру демонтировали и увезли на реставрацию в город Жуковский Московской области, а по завершению работ вернули обратно. Подрядная организация отремонтировала и постамент, с которого ранее отваливалась облицовочная плитка.

Однако после ремонта постамент неожиданно покрылся белыми подтеками. Местные жители отмечали, что это происходит регулярно. «Заплаканный» постамент неоднократно обсуждали в соцсетях горожане, указывая на сомнительное качество ремонта.

В документах суда указано, что ООО «Ренессанс» выполнило работы по контракту на сумму 12,3 миллиона рублей с нарушением срока. Акт о приемке выполненных работ был подписан 28 декабря 2023 года. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ, согласно условиям контракта, составляет не менее 60 месяцев с даты подписания документа о приемке выполненных работ.





Примечательно, что с 1 мая по 30 июня 2024 года подрядчик уже проводил работы по устранению дефектов, обнаруженных по результатам эксплуатации в зимний период. Однако в полном объеме они выполнены не были, белый налет на памятнике появился вновь. Также не устранены другие недостатки в виде сколов и трещин, зафиксированные в ходе комиссионного обследования монумента. Подрядчик в установленные сроки дефекты не устранил, тогда МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда» обратилось в суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Справка. Памятник, посвященный советскому государственному и партийному деятелю Ф. Э. Дзержинскому, был установлен в 1936 году. Авторы проекта памятника – скульптор С. Меркуров, архитектор – Д. Ершова.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU