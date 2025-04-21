Кто купил? Редчайший гиперкар Bugatti Veyron привезли в Волгоград

На проспекте Жукова в Волгограде заметили редчайший гиперкар компании Bugatti, который был назван так в честь французского гонщика Пьера Вейрона. Как сообщает V102.RU, автомобиль бордового цвета смогли запечатлеть в Волгограде авторы Telegram-канала «Гоночный город».

- Кто купил? – задаются вопросом горожане.

Согласно открытым источникам, в прошлом году похожий Bugatti Veyron бордового цвета его владелец пытался продать за 185 миллионов рублей. Тот же это автомобиль или другой – неизвестно.

Производство таких гиперкаров завершено. Bugatti Veyron производился с 2005 по 2015 годы. Всего было продано 450 автомобилей: 300 купе и 150 родстеров.

Скриншот «Гоночный город» / t.me