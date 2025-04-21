Общество

В Волгограде семье участника СВО вернули изъятую приставами иномарку

Общество 21.04.2025 17:13
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21.04.2025 17:13


Автомобиль Hyundai ix35, который приставы изъяли в Волгограде у жены участника СВО в рамках исполнительного производства, вернули обратно по решению суда. Как сообщили V102.RU в областной прокуратуре, за семью участника специальной военной операции заступились сотрудники надзорного ведомства.

Было установлено, что приставы изъяли кроссовер незаконно, так как не приняли во внимание тот факт, что на автомобиле фактически передвигается глава семейства, который является инвалидом II группы в связи с  утратой конечности. Также мужчина возит на этой иномарке гуманитарные грузы участникам СВО.

- Данные обстоятельства не были учтены судебным приставом - исполнителем при осуществлении ареста имущества, - пояснили в облпрокуратуре.

Постановление о наложении ареста на машину признанно незаконным. Автомобиль возвращен владельцу.

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