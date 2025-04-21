В ЦПКиО «короновали» 65-метровый экстрим-аттракцион





В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) 21 апреля завершили монтаж 65-метрового экстрим-аттракциона «Башня свободного падения». Подрядчик, сообщает ИА «Высота 102», водрузил на верх башни корону весом 47 тонн.

В ближайшее время рабочим предстоит оборудовать совместно с компанией-изготовителем внутренние и внешние механизмы, шкафы управления, а также посадочные места. Кроме того, аттракцион, который станет одним из самых высоких в ЮФО, оснастят молниеотводом.

– По завершении работ высотный объект пройдет обязательное тестирование в несколько этапов и после получения необходимой документации будет открыт для посетителей. Ввод его в эксплуатацию запланирован уже в текущем теплом сезоне, – сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Фото: пресс-служба парка