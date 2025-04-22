Общество

Под Волгоградом суд взыскал с АЗС 100 тысяч за заправку Toyota Camry соляркой

Общество 22.04.2025 07:56
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22.04.2025 07:56


Суд Котовского района Волгоградской области взыскал в пользу местного жителя ущерб, причиненный в результате ошибочной заправки автомобиля не тем видом топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 8 ноября 2024 года на автозаправочной станции №34415 ТРК №3  в бак его Toyota Camry с бензиновым двигателем залили солярку.
В результате у иномарки была повреждена топливная система автомобиля, в связи с чем владельцу автомобиля  пришлось на эвакуаторе перевезти транспортное средство в сервисный центр и потратиться на  ремонт. 
Решением Котовского районного суда Волгоградской области с ООО «Легион» в пользу Сергея С. взысканы  расходы по ремонту автомобиля в сумме 37 118 рублей, неустойка - 23 013 рублей, компенсация морального вреда - 1 000 рублей, штраф – 30 565 рублей, а также судебные расходы - 8 000 рублей. 
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Фото V102.RU (архив)

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