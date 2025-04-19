Конкурс детских рисунков в поддержку СВО пройдет в ЦПКиО 4 мая





Центральный парк культуры и отдыха поддерживает патриотический конкурс детских рисунков «Свет в сердцах». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации парка Волгограда, он состоится 4 мая. Центральный парк культуры и отдыха поддерживает патриотический конкурс детских рисунков «Свет в сердцах». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации парка Волгограда, он состоится 4 мая.





Прием творческих работ стартует с сегодняшнего дня, 19 апреля, в мастерской «Подворье». Найти ее очень легко –деревянный домик находится около главной сцены. Рисунки необходимо выполнить на плотной бумаге формата А4 в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, компьютерная графика и др.) на одну из предложенных тем: надежда, сила и мужество, поддержка и дружба, любовь и тепло, мир и безопасность. Работы будут принимать до 30 апреля включительно. Выставка откроется в 12:00 4 мая вблизи главной сцены. Для гостей и участников мероприятия творческие коллективы Волгограда подготовят танцевальные и вокальные номера. Прием творческих работ стартует с сегодняшнего дня, 19 апреля, в мастерской «Подворье». Найти ее очень легко –деревянный домик находится около главной сцены. Рисунки необходимо выполнить на плотной бумаге формата А4 в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, компьютерная графика и др.) на одну из предложенных тем: надежда, сила и мужество, поддержка и дружба, любовь и тепло, мир и безопасность. Работы будут принимать до 30 апреля включительно. Выставка откроется в 12:00 4 мая вблизи главной сцены. Для гостей и участников мероприятия творческие коллективы Волгограда подготовят танцевальные и вокальные номера.

Принять участие в экспозиции может любой желающий ребенок от 5 до 17 лет. За это каждому художнику подарят сертификат на бесплатное посещение двух аттракционов. После выставки все работы будут переданы в зону СВО активистами Краснооктябрьского Совета ветеранов войны и труда.