Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую технику

Сегодня, 17 апреля, в Волгоградской области состоялась отправка большого спецгруза в зону СВО. Как сообщили V102.RU в администрации региона, военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, направлены более 600 единиц новейшего высокотехнологичного оборудования и специальной техники.

В их числе - бронеавтомобили «Сармат», мотоциклы и квадрокоптеры, а также оборудования и снаряжения. В составе спецгруза - письма детей со словами поддержки и варианты эскизов народного памятника героям СВО, который планируют установить в сквере у подножия Мамаева кургана в Волгограде.

За отправкой груза наблюдали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио командующего Южного военного округа Владимир Кочетков.

- Всесторонняя поддержка частей и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих задачи специальной военной операции, поддержка Верховного Главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поддержка участников СВО и членов их семей — для Волгоградской области является абсолютным приоритетом, — отметил Андрей Бочаров.





Врио командующего Южного военного округа Владимир Кочетков поблагодарил жителей волгоградского региона за помощь и поддержку.

- В этот непростой период, когда наши бойцы с честью и достоинством выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов, ваша помощь является неоценимой. Имущество, которое вы передаете, позволит значительно повысить боеспособность наших подразделений и эффективность при выполнении боевых задач, - сказал Кочетков.

По вариантам эскизам памятника, которые направлены участникам СВО, Волгоградская область ждет их мнений и предложений.

- На протяжении года жители обсуждали, предлагали концепции, каким должен быть комплекс: 82800 человек приняли участие и направили свои предложения. Они очень разные и очень достойные. Оргкомитет обработал и сформировал определенные предложения, - сказал губернатор. - Попрошу вас, командующего Южного военного округа, командование частей и соединений отнестись ответственно к обращению жителей Волгоградской области и оказать содействие, чтобы военнослужащие высказали свою позицию.





Передача спецгруза состоялась на площадке «Юного ястреба», где также прошло вручение государственных и ведомственных наград отличившимся военнослужащим. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, им вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени, медаль Суворова.

Фото: администрации Волгоградской области