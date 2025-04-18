Суд обязал сельскую школу в Волгоградской области заменить старую мебель

Серафимовичский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования территориального управления РПН к Среднецарицынской средней школе, где были выявлены нарушения санитарного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном РПН, в ходе внеплановой проверки в 2024 году было обнаружено, что обеденный зал оборудован столовой мебелью - столами и стульями, покрытие которых имеет многочисленные дефекты и повреждения. Это не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Школе было выдано предписание. Однако нарушения не были устранены из-за отсутствия достаточного финансирования. Решение суда не вступило в законную силу.