Общество

Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в Волжском

Общество 14.04.2025 18:01
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14.04.2025 18:01


Волжане обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновников шокирующего роста проезда в общественном транспорте города и принять меры по отмене незаконного, по их мнению, решения. 

- Год назад  Вы и Следственный Комитет России спасли наши трамваи от закрытия и разрушения, не позволив чиновникам закрыть трамвайные линии и сократить движение трамваев, за что мы Вам благодарны. Сейчас к Вам снова обращаются жители Волжского Волгоградской области за помощью в защите от беззакония и злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц  «Автоколонны 1732»  и администрации Волжского, - говорится в обращении.

Напомним, с 10 апреля проезд в автобусах и трамваях Волжского  стал стоить 50 рублей вместо прежних 35. К этой планке подтягиваются и частные перевозчики. Теперь 50 рублей придется платить и за проезд в маршрутках. По стоимости проезда город Волгоградской области стал приближаться к Москве, хотя доходы волжан и москвичей разительно отличаются. 

- После повышения стоимости проезда в Волжском  началось социальное бедствие, жители нашего города вынуждены отказаться от пользования общественным транспортом и ходить пешком. Больше всего от незаконного и буквально грабительского повышения стоимости проезда пострадали малоимущие граждане, многодетные семьи, простые рабочие и студенты, - далее по тексту.

Авторы обращения акцентируют внимание на то, что власти города не приняли должных мер для развития транспорта. 

- До сих пор в Волжском не достроена обещанная трамвайная линия в новые микрорайоны, что сильно увеличило бы количество пассажиров на большинстве маршрутов трамваев. С  трамвайных линий и муниципальных автобусных маршрутов не убраны коммерческие маршрутки-газели. Не списаны многочисленные автобусы 1990-2015 годов выпуска, которые уже давно выработали свой ресурс и отравляют город клубами черного дыма, а город не занимается приобретением новых трамваев, - цитата из обращения. 

На основании вышеизложенного волжане просят Александра Бастрыкина повлиять на чиновников, чтобы они отменили  решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и вернули  его к прежнему уровню, а также проверить руководство автоколонны на предмет связей с частными перевозчиками.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в конце марта администрация Волжского стала распространять сообщения о бедственном положении общественного транспорта в городе, жалуясь на недостаток финансирования и изношенность подвижного состава. А через некоторое время волжан огорошили новостью о резком повышении стоимости проезда до 50 рублей. Это решение городских властей возмутило жителей. В знак протеста, действительно, некоторые горожане стали отказываться от поездок в автобусах и трамваях, тем более, что в последних стало  опасно ездить из-за дырок в полу вагонов. 

Несмотря на недовольство горожан, после повышения проезда депутаты и чиновники продолжают делать вид, что ничего не произошло. Но волжане не хотят мириться с тем, что проблемы и убытки общественного транспорта решают за их счет. 

Фото V102.RU

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