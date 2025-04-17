Общество

Волгоградские диспетчеры аэропорта получат позывной «Сталинград» на три дня

Общество 17.04.2025 16:41
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17.04.2025 16:41


В Волгограде диспетчеры аэропорта Гумрак получат позывной «Сталинград» с 8 по 10 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина», с таким решением выступила подведомственная Росавиации «Госкорпорация по организации воздушного движения» в честь 80-летия Великой Победы. 

ГК ОрВД выпустила соответствующее NOTAM, согласно которому с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая органы воздушного движения в Волгограде будут предоставлять аэронавигационное обслуживание под другим позывным — Сталинград. 

В указанные дни пилоты, заходящие на посадку в Гумрак, будут говорить и слышать в эфире с авиадиспетчерами «Сталинград-Подход (Контроль)». Выпущенный NOTAM также распространяется и на диспетчеров «Вышки» и «Руления».

Сменят свое название и диспетчеры аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. На эти даты они будут иметь позывные «Ленинград». 

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