Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подростками





В Среднеахтубинском районе на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел открытую тренировку для волгоградских подростков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу лагеря, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу поделился своим опытом и продемонстрировал эффективные техники ведения боя.

После мастер-класса участники лагеря также смогли сфотографироваться с легендарным спортсменом и на память получить его автограф.





Помимо оборонно-спортивного лагеря, за свой приезд в регион спортсмен провел мастер-класс в школе № 35 для профильных классов Росгвардии в городе Волжском, ФОК «Спартанец» в Тракторозаводском районе и спортивной школе №14 «Зенит» в Волгограде.

Напомним, Джефф Монсон также приехал на похороны 16-летнего футболиста Максима Семенова.

Фото: пресс-служба лагеря «Авангард»