Бочаров обозначил задачи по развитию района на севере Волгограда





Сегодня, 15 апреля, Андрей Бочаров во время рабочей поездки проинспектировал ход строительства детского сада в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона также обозначил главные задачи по развитию инфраструктуры этого перспективного района.

Новый детский сад, который запланирован на 140 мест, находится на Нижнем Тракторном, где активно ведется строительство большого жилого микрорайона. В связи с этим новое дошкольное учреждение здесь просто необходимо для развития территории.





Готовность объекта составляет 90%. Как ожидается, до конца года детский сад примет первых воспитанников.

- Еще один медвежий угол шаг за шагом преображается, и это очень хорошо. Здесь, на Нижнем Тракторном, мы начали серьезную работу: реализуем проект масштабного развития, который включает в себя строительство жилого фонда и социальной инфраструктуры. Именно позиция жителей Тракторозаводского района сформировала наше решение по строительству здесь детского сада. Этот объект станет опорным в этом микрорайоне, вокруг него будет формироваться жизнь, и будет продолжаться развитие, - считает Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области