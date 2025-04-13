



Волгоградские автомобилисты продолжают проявлять смекалку и находчивость, чтобы обойти платные парковки в центре города. Теперь машины ставят в местах, которые ранее для этого в таких масштабах не использовались.

- Платные стоянки в центре привели к тому, что машины теперь паркуются на проспекте Ленина, - сообщили V102.RU пешие горожане. - Все теперь у нас тут!

По словам волгоградцев, так, к примеру, в парковку превратилась территория у дома №8 по улице Комсомольская со стороны проспекта Ленина.

Напомним, что в конце марта городские власти объявили о закрытии бесплатной парковки на площади Павших борцов – эта территория объявленная пешеходной зоной. Водителям предложили искать другие места для того, чтобы на время оставить свой транспорт, но, как правило, все эти места платные.

Однако платные парковки по нескольким улицам, примыкающим к площади Павших борцов пока еще работают в тестовом режиме, когда штрафные санкции за неоплату парковки не применяются.

Парковочные места по другую сторону проспекта Ленина, что ближе к Центральном набережной, все платные. Здесь тестовый режим не действует.

Видео: читатели V102.RU