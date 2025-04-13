МЧС советует волгоградцам готовить укрытия для растений

В Волгоградской области ожидаются заморозки, которые могут неблагоприятно сказаться на сельскохозяйственных растениях. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, понижение температуры прогнозируется ночью и утром 14 – 15 апреля.

- В отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-4º, - сообщает оперативное ведомство. - Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому обеспечьте их укрытие.

Жителям региона также советуют соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрообогревательными приборами и печами.

Напомним, что отопительный сезон завершился 4 апреля в Камышине. В Волгограде объявлено о прекращении подачи тепла с 14 апреля. А в Михайловке - с 15 апреля.