Общество

Еще один город Волгорадской области выходит из отопительного сезона

Общество 12.04.2025 21:11
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12.04.2025 21:11


В Михайловке Волгоградской области отопительный сезон завершится 15 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации муниципального округа.
При этом здесь уже начали готовиться к отопительному сезону 2025-2026 годов, утвердив план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
Напомним, как сообщалось, в Волгограде подача тепла прекратится 14 апреля в связи с наступлением устойчивой теплой погоды. Пока не называют дату окончания отопительного сезона в Волжском. А вот в Камышине чиновники отключили отопление еще 4 апреля. После этого, как известно, в регион пришли заморозки и горожане мерзли в своих квартирах.


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