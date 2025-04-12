Еще один город Волгорадской области выходит из отопительного сезона





В Михайловке Волгоградской области отопительный сезон завершится 15 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации муниципального округа. В Михайловке Волгоградской области отопительный сезон завершится 15 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации муниципального округа.

При этом здесь уже начали готовиться к отопительному сезону 2025-2026 годов, утвердив план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.Напомним, как сообщалось, в Волгограде подача тепла прекратится 14 апреля в связи с наступлением устойчивой теплой погоды. Пока не называют дату окончания отопительного сезона в Волжском. А вот в Камышине чиновники отключили отопление еще 4 апреля. После этого, как известно, в регион пришли заморозки и горожане мерзли в своих квартирах.