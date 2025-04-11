Общество

Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатов

Общество 11.04.2025 17:21
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11.04.2025 17:21


В Волгограде депутаты городской думы рекомендовали властям ограничить скоростной режим использования электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновникам департамента городского хозяйства предстоит разработать проект постановления о «медленных зонах», на которых скорость арендованных СИМ автоматически снижается.

По мнению парламентариев, соответствующие нововведения могут быть введены хотя бы на отдельных пространствах с интенсивным пешеходным трафиком. Список таких улиц мог бы быть сформирован муниципалитетом, а действие соответствующих ограничений реализовано с помощью двух крупнейших кикшеринговых компаний, предоставляющих в Волгограде электросамокаты в краткосрочную аренду.


Кроме того, по информации редакции, депутаты рекомендовали городской администрации наконец разработать и согласовать список мест расстановки СИМ. Условия для их размещения были внесены в правила муниципального благоустройства ещё в 2024 году, в марте 2025 года новый порядок обрёл юридическую силу, но, как выяснилось, чиновникам не хватило полугода, чтобы завершить разработку и согласование мест размещения самокатов.

Помимо активизации действий властей в усилении регулирования использования СИМ на территории регионального центра, ждут депутаты обратной реакции и от бизнеса. Парламентарии попросили кикшеринговые компании подключится к реализации на территории города социальных проектов, а также поделиться видением о дополнительной профилактике ДТП с участием электросамокатов. Соответствующая информация должна быть подготовлена и направлена как в городскую думу, так и в мэрию.


 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в начале апреля в Волгограде начали действовать ограничения на проезд электросамокатов по тротуарам вблизи Мамаева кургана и музея-заповедника «Сталинградская битва». Перечень соответствующих территорий был утверждён администрацией. При этом чиновники официально о действии новых правил не сообщали, более того, до сих пор неизвестно, кто и как будет контролировать их применение, особенно учитывая, что системами дистанционного контроля оборудованы лишь самокаты кикшеринговых компаний. Частных лиц передвигающихся на личных СИМ необходимо будет контролировать непосредственно на местах.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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