В Волгограде отопительный сезон завершится 14 апреля





В Волгограде власти определились с завершением отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», глава города Владимир Марченко подписал постановление о прекращении подачи тепла в жилые дома с 14 апреля.

- Решение принято в связи с тем, что в Волгограде пройден пик похолодания, с понижением температуры до околонулевых отметок, и получен благоприятный прогноз от Волгоградского ЦГМС. Со следующей недели в городе ожидается устойчивый рост температуры атмосферного воздуха, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Отметим, ранее о приостановке подачи тепла потребителям сообщала администрация Камышина.