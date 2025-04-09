



Федеральное агентство водных ресурсов провело совещание по вопросу возможных сценариев специального весеннего попуска через Волгоградский гидроузел. Как сообщает V102.RU, в онлайн-совещании приняли участие представители представители Росрыболовства, а также органы исполнительной власти Астраханской и Волгоградской областей.

Как отметили в Росводресурсах, главная задача сегодня после малоснежной зимы – бесперебойное обеспечение водой нижневолжских регионов в условиях маловодья, а также рыбохозяйственный комплекс. Специалисты Волгоградской области в свою очередь акцентировали внимание на том, что сокращение объемов в высокие пики с 25 тысяч кубометров в секунду в течение 5-7 дней до 23 тысяч в течение 3 дней становится возможным благодаря планомерной работе Росводресурсов по расчистке рек и строительству водопропускных сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

– Проведенные работы уже показали свою эффективность: скорость прохождения паводковых вод увеличилась, а риск затопления населенных пунктов существенно снизился. Местные жители и власти отмечают положительные изменения в гидрологической обстановке, что подтверждает правильность выбранного подхода к управлению водными ресурсами, – отметили в федеральном агентстве.

Специалисты Росрыболовства также представили на рассмотрение свой график спецпопуска в объеме 61 км3. Такой объем сможет обеспечить бесперебойное водоснабжение в нижнем бьефе Волгоградского водохранилища с соблюдением всех экологических требований в Волгоградской и Астраханской областях.

Конкретный сценарий и график будет определен на заседании межведомственной рабочей группы в период с 14 по 18 апреля.