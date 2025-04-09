Общество

В Волгоградской области лжеколхозница смогла присвоить 89,5 га муниципальной земли

Общество 09.04.2025 17:10
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09.04.2025 17:10


В Урюпинском районе Волгоградской области удалось вернуть в муниципальную собственность 89,5 га земли, которую незаконно получила 53-летняя местная жительница. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона,  афера вскрылась в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства.

Установлено, что женщина по фиктивному постановлению районной администрации якобы как бывший работник колхоза смогла зарегистрировать право собственности на солидный земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 3,2 млн рублей. Потом она заключила сделку дарения этой земли с местным фермером, который в свою очередь подарил участок своей дочери. 

- В ходе надзорной проверки выявлено, что женщина фактически в колхозе не работала, и земельный участок ей не предоставлялся, - сообщили в надзорном органе.

Прокуратура обратилась в суд, который признал договор дарения недействительным и постановил истребовал земельный участок из чужого незаконного дарения в собственность муниципального образования. По факту незаконного получения участка в собственность организована процессуальная проверка.

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