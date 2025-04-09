В ЦПКиО Волгограда 12 апреля съедутся более 200 байкеров





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 12 апреля пройдет шествие мотоколонны по случаю открытия очередного мотосезона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в мероприятии примут участие более 200 байкеров со всего региона.

Открытие стартует вечером в субботу в 17:00 у главной сцены ЦПКиО. Здесь клуб автолюбителей внедорожников торжественно передаст кубок, символизирующий объединение мотоциклистов и квадроциклистов, мотоклубу «Ночные волки».

Гостей мероприятия ждет полевая кухня, мастер-класс от сотрудников отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Волгограду по изготовлению световозвращающих фликеров и фотозона с мотоциклами. Завершением мероприятия станет огненное шоу от творческой лаборатории «Атом шоу».

Фото: ЦПКиО Волгограда