Волгоградцы получили шанс виртуально погулять по областному суду





В канун 80-летия Великой Победы Волгоградский областной суд открыл виртуальный музей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, проект, посвященный становлению судебной власти на территории Нижнего Поволжья, был подготовлен совместно с «Российским объединением судей».

На выставке желающие смогут узнать о работе судов региона и людях, занимавшихся этим нелегким ремеслом, а также почувствовать причастность к историческим событиям.

Прогуляться по этажа областного суда и заглянуть в его музей можно, перейдя по ссылке.