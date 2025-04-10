



В Волгограде департамент муниципального имущества решил обратиться в городскую думу за разрешением об автоматической корректировке расценок на оказание рекламных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления размещён мэрией в открытом доступе.

Согласно документу, предлагается внести изменения в решение городской думы от 10.05.2015 года «Об утверждении порядка расчета размера платы, взимаемой по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Волгограда».

Поправки должны заложить в расчёт стоимости рекламных услуг, оказываемых муниципалитетом, 20% НДС, а также возможность ежегодной индексации расценок на уровень инфляции.

- Данное решение позволит сохранить финансовую нагрузку от платы по такого рода договорам, - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, документ может быть рассмотрен Волгоградской городской думой после завершения проверки регулятивного воздействия. Поправки затронут расчёты, связанные с услугами по установке и эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.