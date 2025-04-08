Жители Волжского запустили петицию против повышения стоимости проезда

Жители Волжского Волгоградской области запустили петицию с требованием пересмотреть решение администрации городского округа о резком повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст размещенного в интернете обращения, горожан возмутил беспрецедентный скачок цен. Так, с 10 апреля поездки в автобусах и трамваях подорожают с 35 до 50 рублей, а с 15 апреля такая же цена будет действовать и в маршрутках.

Авторы петиции обращают внимание на то, что стоимость проезда увеличится сразу на 40%. При том, что буквально в октябре 2024 года уже произошло повышение на 5 рублей.

- Кто преимущественно пользуется общественным транспортом? В основном, это люди, которые по той или иной причине не имеют личного транспортного средства – это школьники, студенты, женщины с колясками и пенсионеры. По поводу последних: в Волжском до сих пор есть пожилые люди, получающие пенсию в размере не больше 15 тыс. рублей. Разумеется, для вышеперечисленных слоёв населения существуют льготные проездные билеты, но, конечно же, с апрельским поднятием цен стоимость таких билетов также значительно возрастёт, - цитата из обращения.

- Проезд стоимостью в 50 рублей – это довольно серьёзная сумма для уровня зарплат нашего города, и мгновенное повышение цены негативно отразится на волжанах, их отношении к городу и его администрации. В Волгограде стоимость билета по-прежнему составляет 35 рублей, а ведь Волгоград – областной центр-миллионник, - подчеркивается в петиции.

В связи с этим авторы петиции потребовали от администрации города пересмотреть вопрос повышения стоимости проезда или сделать его более постепенным, проверить автоколонну 1732 на предмет эффективной траты выделяемых средств, переформатировать бюджет города и предусмотреть в нем увеличение расходов на общественный транспорт, а также наладить работу с областными властями по вопросу дополнительного финансирования муниципального транспорта.

В петиции подчеркивается, что решение городских властей о резком повышении стоимости проезда в городском транспорте вызвало волну возмущения и недовольства среди горожан.

- За последние 5 лет город Волжский развивается – чего только стоит ремонт дорог и строительство новых скверов. Такое развитие напрямую ведёт к созданию доверительных связей между властью и гражданами, которые в наше время особенно важны. Только при наличии таких связей будет происходить совместная работа над улучшением города, а значит, и его развитие, - цитата из петиции.

Напомним, проезд на автобусах и трамваях в Волжском будет стоить с 10 апреля 50 рублей. Вслед за муниципальным перевозчиком увеличат стоимость билетов и в маршрутных такси. Власти объясняли это непопулярное решение недостатком финансирования общественного транспорта и его плачевным состоянием.