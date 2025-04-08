Расследования

Молодой инженер из Волжского перечислил 1,5 млн рублей лжесотрудникам ЦБ

Расследования 08.04.2025 13:50
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08.04.2025 13:50


Очередной житель Волгоградской области поверил мошенникам и лишился крупной суммы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, на уловки мошенников попался 24-летний инженер из города Волжского. 

С волжанином связался неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка, и под предлогом несанкционированного списания средств предложил перечислить все сбережения на «безопасный счет». 

Поверив мошеннику, мужчина перечислил все деньги, в том числе и кредитные средства. Общая сумма составила более 1,5 миллиона рублей. 

Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности аферистов.

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