



Очередной житель Волгоградской области поверил мошенникам и лишился крупной суммы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, на уловки мошенников попался 24-летний инженер из города Волжского.

С волжанином связался неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка, и под предлогом несанкционированного списания средств предложил перечислить все сбережения на «безопасный счет».

Поверив мошеннику, мужчина перечислил все деньги, в том числе и кредитные средства. Общая сумма составила более 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности аферистов.