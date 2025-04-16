В Волгограде прокуратура заступилась за семью участника СВО, пропавшего без вести в ходе боев за село Новобахмутовка в ДНР. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, в надзорное ведомство обратилась гражданская супруга бойца с жалобой на отказ ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» в предоставлении мер социальной поддержки их совместным детям.

В ходе проверки установлено, что глава семейства, у которого на иждивении находилось четверо несовершеннолетних детей, числится пропавшим без вести с 15 апреля 2023 года. В декабре 2023-го Железнодорожный городской суд Московской области признал мужчину безвестно отсутствующим. Свой отказ в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» мотивировали тем, что в судебном решении нет указания на гибель мужчины в ходе выполнения боевых задач.

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда обратилась в суд, который признал участника СВО умершим в период проведения боевых действий. Однако при повторном обращении соцзащита снова отказала, сославшись на отсутствие документа, подтверждающего гибель мужчины при исполнении военных обязанностей. Тогда прокуратура уже обратилась с иском к Центру соцзащиты. В результате отказ в предоставлении госуслуги был признан незаконным.

- Директор ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных услуг) с назначением наказания в виде штрафа, - сообщили в надзорном ведомстве.