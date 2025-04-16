В парке Волгограда песком прочистят «Девичью башню»





В парке «Дружба: Волгоград – Баку» в Центральном районе специалисты приступили к очистке архитектурного объекта «Девичья башня». Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, рабочим при помощи пескоструйного аппарата в общей сложности предстоит привести в порядок 1 800 квадратных метров каменной поверхности.

В настоящее время выполнено 70% от общего объема работ. Уже приведены в порядок каменные основания лавочек, в том числе скамьи в форме полукруга, а также парапеты, кашпо и фигурные ограждения клумб. В скором времени также будут очищены элементы входной группы в парк и архитектурный объект «Девичья башня».

Благодаря пескоструйной очистке удается бережно удалять все загрязнения даже в труднодоступных участках. После этого поверхность обработают гидрофобизатором, который защитит объект от воздействия атмосферных осадков, предотвратив попадание влаги в пористую поверхность камня.

Также специалистам необходимо вернуть достойный вид входной группы: обновить элементы наименования парка, очистить элементы из ракушечника и выполнить ряд других работ. Также планируется очистить поверхности светоточек от граффити и прочих загрязнений.

Фото: пресс-служба ЦПКиО