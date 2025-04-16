Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в Волгограде

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие техническим требованиям системы газоснабжения Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, передает V102.RU.

- Управлением подписан акт приемки объекта газоснабжения после реконструкции, - сообщили в ведомстве. - Мемориальный комплекс оснащен современной газовой горелкой ГГВ «Вечный огонь», обеспечивающей бесперебойное горение факела при любых погодных условиях.

Напомним, что 3 апреля было объявлено о завершении реконструкции мемориала на Аллее Героев, в сквере на площади Павших Борцов. Тогда сообщалось, что после того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных мероприятий по восстановлению памятника проекту, на мемориал будет возращен Вечный огонь. Летом 2024 года в связи с реконструкцией памятника частицу Вечного огня передали на временное хранение в музей-панораму «Сталинградская битва», а пламя в центре города-героя временно погасили.

В Нижне-Волжском управления Ростехнадзора уточнили, что сотрудники ведомства приняли участие в работе комиссии по оценке соответствия объекта газоснабжения мемориала, расположенного в сквере на площади Павших борцов. Нарушений обязательных требований не выявлено.

Фото Нижне-Волжского управления Ростехнадзора