Общество

Сумасшедшая для апреля жара надвигается на Волгоградскую область

Общество 16.04.2025 17:01
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16.04.2025 17:01


В конце текущей недели в Волгоградской области синоптики обещают повышение температуры воздуха до +26 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, такая погода придет в районы области уже 18-19 апреля.

- Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти: ночью 3-8 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью +6...+11º, при прояснении +1...+6º; днем +21...+26º, - прогнозируют синоптики.

В Волгограде 18-19 апреля осадков также не обещают. Ночью от +8 до +11º, днем +22...+24º.

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